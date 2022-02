Präsident Moon spricht bei ILO-Forum über Beschäftigungsfrage

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat betont, dass die Beschäftigungslage in Südkorea das Niveau vor dem Ausbruch der Corona-Krise übertroffen habe.Die Beschäftigungsqualität verbessere sich ebenfalls. Jedoch bleibe die Polarisierung von Einkommen und Vermögen eine Aufgabe, die bewältigt werden müsse, sagte Moon am Dienstag bei einem von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) veranstalteten virtuellen globalen Forum.Südkorea werde seine bisherigen politischen Erfahrungen mit anderen teilen und sich den Bemühungen der ILO um eine am Menschen orientierte Erholung und der internationalen Kooperation hierfür anschließen, sagte Moon.Er betonte weiter, eine Lösung für die Bewältigung der pandemiebedingten Beschäftigungskrise müsse im von der ILO angestrebten Geist von Inklusivität, Koexistenz, Solidarität und Kooperation gefunden werden.Das Globale Forum der ILO findet vom 22. bis 24. Februar als Folgemaßnahme statt, nachdem die ILO-Vollversammlung einen Aufruf zum globalen Handeln für eine am Menschen orientierte Erholung von der Covid-19-Krise beschlossen hatte.