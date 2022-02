Außenminister Chung führt Gespräche mit Kolleginnen aus Schweden und Bulgarien

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong hat in Paris getrennte bilaterale Gespräche mit seinen Amtskolleginnen aus Schweden und Bulgarien geführt, um Möglichkeiten zur Förderung der Beziehungen Südkoreas mit diesen Ländern zu erörtern.Chung kam am Dienstag am Rande des Ministerforums für die Zusammenarbeit im indopazifischen Raum mit der schwedischen Außenministerin Ann Linde und der bulgarischen Außenministerin Teodora Gentschowska zusammen.Laut dem Außenministerium in Seoul vereinbarten Chung und Linde, die Zusammenarbeit zwischen Südkorea und Schweden in den Bereichen Informationstechnologie, Wissenschaft und Technologie sowie Startups zu verstärken.Chung äußerte seine Wertschätzung für den aktiven Beitrag Schwedens für die Friedensbemühungen Seouls und stimmte zu, in enger Kommunikation zu bleiben, um die Sicherheitskooperation zu fördern.Bei dem Treffen mit der bulgarischen Außenministerin bat Chung um Bulgariens Rücksichtnahme und Unterstützung, um südkoreanischen Unternehmen die Beteiligung an Infrastrukturprojekten des Landes zu ermöglichen.Chung bat auch um Bulgariens Unterstützung für die Bewerbung der südkoreanischen Stadt Busan um die Expo 2030.Beide Seiten tauschten Meinungen zu regionalen Angelegenheiten, einschließlich der Ukraine-Krise, aus und einigen sich auf eine Zusammenarbeit bei den Vereinten Nationen.Minister Chung führte während seines Besuchs in Paris auch bilaterale Gespräche mit den Kollegen aus Indien, Rumänien und Griechenland.