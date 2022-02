Südkorea erteilt Zulassung für Corona-Impfstoff von Pfizer für Kinder

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Arzneimittelbehörde hat den Corona-Impfstoff von Pfizer für Kinder zugelassen.Das Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit teilte am Mittwoch mit, die Zulassung für den Impfstoff für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren erteilt zu haben.Es handelt sich um einen mRNA-Impfstoff, der vom US-Pharmakonzern Pfizer und der deutschen Firma BioNTech gemeinsam entwickelt wurde.Der Impfstoff wird mit einem Abstand von drei Wochen zweimal verabreicht. Bei Kindern mit stark geschwächtem Immunsystem kann vier Wochen nach der zweiten Impfung eine dritte Spritze verabreicht werden.Die Behörde für Krankheitskontrolle und –prävention will mit Rücksicht auf den Anteil schwerer Verläufe bei Kindern und den Liefertermin einen konkreten Zeitplan für Impfungen vorlegen.Südkorea meldete am Mittwoch 171.271 Corona-Neuinfektionen, was den bisher höchsten Stand bedeutet. Die Zahl der neuen Infektionsfälle stieg gegenüber dem Vortag um über 70.000.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 99 auf 7.607.Es kurieren sich 521.000 Infizierte zu Hause aus. Landesweit sind 36 Prozent der Intensivbetten für Corona-Patienten belegt.Ministerpräsident Kim Boo-kyum betonte, man müsse allein aufgrund der Infektionszahlen keine übermäßige Angst oder Furcht haben.Er kündigte an, die aktuellen Regeln zur sozialen Distanzierug in einem großen Rahmen zu revidieren, sollte von einem stabilen Umgang mit den kritischen Fällen und Todesfällen ausgegangen werden.