Südkorea will bei Störung in Energieversorgung Ölreserven freigeben

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will im Falle von Störungen bei der Energieversorgung Ölreserven freigeben und sich Lieferungen von anderen Ländern sichern.Entsprechendes sagte Vizeindustrieminister Park Jin-kyu bei einer Taskforce-Sitzung zur Industrie- und Ressourcensicherheit angesichts der hochschnellenden Energiepreise inmitten der Ukraine-Krise.Die Regierung werde neben der Freigabe ihrer Ölreserven auch anstreben, sich ein Vorkaufsrecht auf internationale, gemeinsame Reserven zu sichern.Die Regierung will Erdöl aus den USA, der Nordsee und dem Nahen Osten und Kohle aus Australien, Südafrika und Kolumbien einführen. Erdgas will das Land aus Katar, Australien und den USA beschaffen.Das Industrieministerium teilte mit, dass es noch keinen bemerkenswerten Schaden in Bezug auf Ausfuhren, Lieferketten und den Energiebereich gebe.Alle 43 entsandten Mitarbeiter von 13 in der Ukraine tätigen koreanischen Untenehmern kehrten inzwischen nach Südkorea zurück oder reisten in Nachbarländer aus.