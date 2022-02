LG Electronics will aus Geschäft mit Solarmodulen aussteigen

Photo : YONHAP News

LG Electronics hat beschlossen, sein Geschäft mit Solarmodulen zu beenden.Das Unternehmen gab heute die Entscheidung des Vorstands vom Dienstag bekannt, zum 30. Juni aus dem Geschäft auszusteigen.LG war im Jahr 2010 in das Geschäft eingestiegen und hat vor allem Premium-Solarmodule mit hoher Effizienz angeboten.Die Lage am globalen Photovoltaik-Markt und die Geschäftsbedingungen haben sich jedoch weiter verschlechtert. Wegen des massiven Angebots an billigen Produkten wurde der Wettbewerb härter und die Rohstoffkosten stiegen an. LGs Anteil am globalen Markt für Solarmodule lag aus diesem Grund in den letzten Jahren im Ein-Prozent-Bereich.