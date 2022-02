Politik Korea führt temporäres Schutzsystem für ausgesetzte exotische Tiere ein

Südkorea wird ein vorübergehendes Schutzsystem für verlassene exotische Wildtiere einsetzen.



Das Umweltministerium gab am Mittwoch bekannt, dass es das System in Zusammenarbeit mit Rettungs- und Managementzentren für Wildtiere in zehn Regionen im ganzen Land, einschließlich Seoul, betreiben wird.



Wenn Tiere wie Waschbären, Erdmännchen, Füchse und Präriehunde verlassen aufgefunden werden, werden sie zum vorübergehenden Schutz in diese örtlichen Zentren gebracht.



Sie werden dort bis Ende nächsten Jahres bleiben, bevor sie in eine reguläre Schutzeinrichtung des Nationalinstituts für Ökologie (NIE) im Landkreis Seocheon, Provinz Süd-Chungcheong, gebracht werden.



Das Ministerium plant, im nächsten Jahr Wildtierschutzeinrichtungen am NIE und 2025 an einem Standort in Janghang in derselben Provinz einzurichten.



Die Zahl ausgesetzter Wildtiere steigt jedes Jahr, letztes Jahr wurden 301 solcher Tiere gemeldet. In vielen Fällen werden die verlassenen, exotischen Kreaturen durch Injektion eines tödlichen Medikaments eingeschläfert, wenn sie ihren Besitzern nicht zurückgegeben werden.