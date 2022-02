Südkorea testet erfolgreich Langstrecken-Abfangrakete

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär hat erfolgreich eine Langstrecken-Boden-Luft-Rakete (L-SAM) getestet, eines der Schlüsselelemente des nationalen Raketenabwehrprogramms.Unter der Aufsicht der Agentur für Verteidigungsentwicklung (ADD) wurde der Test am Mittwoch an einem Teststandort in Taean in der Provinz Süd-Chungcheong durchgeführt.Die in der Entwicklung befindliche Rakete flog Berichten zufolge in einer festgelegten Höhe über eine bestimmte Entfernung.Die L-SAM soll anfliegende ballistische Raketen oder feindliche Flugzeuge in Höhe von 40 bis 70 Kilometern abfangen. Das Militär strebt an, seine Entwicklung bis 2024 abzuschließen und es dann nach 2027 einzusetzen.Im Einsatz würde die L-SAM zusammen mit der Patriot Advanced Capability-3-Rakete, einer Mittelstrecken-Boden-Luft-Rakete namens Cheongung II und dem THAAD-System einen Großteil des vielschichtigen Raketenabwehrprogramms Südkoreas ausmachen.Berichten zufolge gelang der Verteidigungsentwicklungsagentur am selben Tag der Teststart einer verbesserten Version von Haegung, einer schiffsgestützten Lenkwaffe.Die Rakete wird benötigt, um ein Abfangsystem aufzubauen, das als koreanische Version des Iron Dome bekannt ist und darauf abzielt, Nordkoreas Langstreckenartillerie und ballistische Kurzstreckenraketen in einer Höhe von zehn Kilometern oder darunter abzuschießen.