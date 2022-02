Stimmabgabe im Ausland für Präsidentschaftswahl begonnen

Photo : YONHAP News

Die Stimmabgabe im Ausland für die anstehende Präsidentschaftswahl hat begonnen.Hierfür wurden 219 Wahllokale in 115 Ländern eingerichtet.226.000 Wähler hatten sich für die Stimmabgabe angemeldet. Das sind 23 Prozent weniger verglichen mit der Zahl bei der Präsidentschaftswahl 2017. Damals waren es 294.000.Die Stimmabgabe begann am Mittwoch um 8 Uhr nach Ortszeit pro Land und findet bis Montag statt.In den USA, wo sich die meisten Wähler für die Wahl registrieren ließen, stehen 35 Wahllokale in 14 Zonen zur Verfügung. Dort gibt es schätzungsweise 880.000 wahlberechtigte Südkoreaner. 53.000 Wähler meldeten sich diesmal an.In China wollen 29.000 Wähler, die zweithöchste Zahl hinter den USA, ihre Stimme abgeben.