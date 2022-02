Südkorea fordert Russland zur Zurückhaltung auf

Photo : YONHAP News

Angesichts des Konflikts um die Ukraine hat Südkorea Russland aufgefordert, Zurückhaltung zu üben.Ein hochrangiger Beamter hat eine warnende Botschaft an Russland übermittelt, sagte ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums am Mittwoch (Ortszeit) gegenüber Korrespondenten in Paris.Er betonte, Südkorea lehne im Einklang mit der UN-Charta kategorisch ab, dass ein UN-Mitglied die Souveränität und die territoriale Integrität eines anderen Mitglieds verletze.Hinsichtlich der Sanktionen gegen Russland hieß es, dass die Regierung derzeit zurückhaltend sei. Südkorea teile zwar die Bedenken der USA, die Kooperation mit Russland sei jedoch auch wichtig.Auf die Frage, ob eigene Sanktionen Südkoreas gegen Russland denkbar wären, antwortete er, ein solcher Schritt wäre kaum realisierbar. Denn Russland zähle zu den wichtigsten Ländern in der Neuen Nordpolitik Südkoreas.