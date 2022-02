Pentagon: USA nehmen Südkoreas Unterstützungserklärung für Ukraine zur Kenntnis

Photo : YONHAP News

Die Vereinigten Staaten haben laut ihrem Verteidigungsministerium Südkoreas Unterstützungserklärung für die Ukraine zur Kenntnis genommen.Entsprechendes sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Mittwoch (Ortszeit) vor der Presse, als er nach möglichen Auswirkungen der Ukraine-Krise auf die koreanische Halbinsel gefragt wurde.Kirby lehnte ab, über mögliche Auswirkungen auf die Halbinsel zu spekulieren. Er sagte stattdessen, dass sich nichts an der Zusage der USA gegenüber Südkorea geändert habe.Der Sprecher sagte weiter, die USA hätten Seouls öffentliche Unterstützungserklärung für die Ukraine zur Kenntnis genommen. Die Botschaft sei sicherlich von der gesamten internationalen Gemeinschaft wahrgenommen worden.Das südkoreanische Außenministerium hatte in einer Sprechererklärung am Dienstag tiefe Besorgnis über die Eskalation der Spannungen in der Ukraine geäußert. Die Regierung habe die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine konsequent unterstützt. Sie fordere die Beteiligten mit Nachdruck auf, unter Beachtung des Völkerrechts und des Minsker Abkommens eine friedliche Lösung anzustreben, hatte es geheißen.