Covid-19: Zweiter Tag in Folge über 170.000 Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind den zweiten Tag in Folge mehr als 170.000 neue Covid-19-Fälle an einem Tag bestätigt worden.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag wurden bis Mitternacht 170.016 Neuinfektionen erfasst, davon 169.846 lokal übertragene und 170 eingeschleppte Fälle.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten stieg um 69 auf 581.Es wurden 82 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Die Gesamtzahl der Todesfälle beläuft sich auf 7.689, die Letalität auf 0,31 Prozent.Mit Stand 17 Uhr am Mittwoch sind landesweit 39 Prozent der Intensivbetten für Corona-Patienten belegt.Es kurieren sich 587.698 Infizierte zu Hause aus.