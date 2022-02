Nationales Behörde will Regkirona nicht mehr für Corona-Behandlung bereitstellen

Die für die Seuchenbekämpfung zuständige Behörde hat beschlossen, Regkirona, ein koreanisches Antikörper-Medikament gegen Covid-19, nicht mehr medizinischen Institutionen zur Verfügung zu stellen.



Grund ist, dass das Medikament sich als wenig wirksam gegen die Omikron-Variante erwiesen hat. Omikron ist derzeit für die meisten Corona-Infektionsfälle in Südkorea verantwortlich.



Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention gab in einer Pressemitteilung am Mittwoch bekannt, dass sie die Versorgung mit Regkirona am 18. Februar eingestellt habe.



In einem pharmakologischen Test sei die Möglichkeit als gering eingeschätzt worden, dass Regkirona gegen Omikron aktiv sein werde, hieß es.



Regkirona wurde seit Februar letzten Jahres für die Behandlung von Covid-19-Patienten in Südkorea eingespritzt. Mit Stand 0 Uhr am 17. Februar wurde das Mittel für insgesamt 49.052 Patienten in 298 Krankenhäusern eingesetzt.