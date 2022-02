WHO will Ausbildungszentrum rund um Biotechnologie in Südkorea einrichten

Photo : KBS News

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will ein globales Ausbildungszentrum für Biomanufacturing in Südkorea einrichten.Nach Angaben des Außen- und des Gesundheitsministeriums kündigte die WHO am Mittwoch den Plan an.Das Zentrum soll dazu dienen, Ländern mit mittlerem und geringem Einkommen Schulungen über die Herstellung von Impfstoffen und Biopharmazeutika anzubieten.Präsident Moon Jae-in schrieb in einem SNS-Beitrag, Südkorea wolle seine Erfahrung und sein Know-how mit der internationalen Gemeinschaft aktiv teilen und zur Selbstversorgung mit Impfstoffen und zur Bekämpfung der Impfstoff-Ungleichheit beitragen.Angesichts der zunehmenden Ungleichheit bei der Verfügbarkeit von Impfstoffen seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat die WHO ein Projekt für ein Schulungszentrum zur Förderung der Fähigkeiten der Länder mit mittlerem und geringem Einkommen in der Biotechnologie durchgeführt.Die südkoreanische Regierung will aus diesem Anlass die öffentlichen Praxiseinrichtungen für Biomanufacturing in Incheon und Cheongju ausbauen und zwei weitere Ausbildungseinrichtungen sowie eine exklusive Trainingsanlage eröffnen.