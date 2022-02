Südkorea will sich im Falle eines Kriegs Sanktionen gegen Russland anschließen

Photo : YONHAP News

Südkorea will sich nach Regierungsangaben den Sanktionen gegen Russland anschließen, sollte das Land einen Krieg anstiften.Das Außenministerium in Seoul teilte am Donnerstag mit, dass die Regierung angesichts eines drohenden russischen Einmarschs in die Ukraine mit befreundeten Staaten wie den USA eingehend erörtere, wie vorgegangen werden sollte.Man mache es deutlich, dass die südkoreanische Regierung nicht umhin könne, sich an Sanktionen gegen Russland wie Exportrestriktionen zu beteiligen, sollte Russland trotz der wiederholten Warnungen der internationalen Gemeinschaft einen Krieg wagen, hieß es.Das Präsidialamt berief am Donnerstag eine Dringlichkeitssitzung des Nationalen Sicherheitsrats (NSC) unter Leitung des nationalen Sicherheitsberaters Suh Hoon ein, um über die Situation in der Ukraine und die aktuellen Maßnahmen zu diskutieren. Daran nahmen Beamte der zuständigen Ministerien im Vizeministerrang teil.Die Teilnehmer äußerten ernsthafte Besorgnis über die militärischen Maßnahmen Russlands gegen die Ukraine und nahmen die Entwicklungen unter die Lupe.Sie überprüften die aktuellen Maßnahmen für die Sicherheit der südkoreanischen Bürger und Unternehmen unter einem Notfallsystem rund um die Uhr.Laut dem NSC halten sich mit Stand Donnerstag 64 Südkoreaner in der Ukraine auf. 36 weitere Landsleute würden ausreisen, hieß es.