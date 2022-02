Präsidentschaftswahl: Lee fordert politische Reformen – Yoon betont Notwendigkeit von Machtwechsel

Photo : YONHAP News

Der Präsidentschaftskandidat Lee Jae-myung von der Minjoo-Partei Koreas hat seine zweitägige Wahlkampagne in der Region Chungcheong fortgesetzt.Lee warb am Donnerstag in Chungju um die Wählergunst. Er brachte die Notwendigkeit politischer Reformen für die Bewältigung des Monopolsystems der beiden größten Parteien sowie eine Einheitsregierung zur Sprache.Yoon Suk Yeol von der Partei Macht des Volks nahm an einer Veranstaltung teil, bei der frühere Parlamentssprecher und Abgeordnete ihre Unterstützung für Yoon erklärten. Dabei betonte Yoon wiederholt die Notwendigkeit eines Machtwechsels.Yoon wird am Nachmittag Suwon, Sitz der Provinzverwaltung von Gyeonggi, besuchen.Sim Sang-jung von der Gerechtigkeitspartei bemühte sich darum, Arbeiter von sich zu überzeugen. Sie schloss politische Pakte mit der Koreanischen Eisenbahnergewerkschaft und weiteren Gewerkschaften ab.Ahn Cheol-soo von der Partei des Volks versprach, eine Börse ausschließlich für kleine und mittlere Startups zu gründen.