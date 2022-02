1.055 weitere Häftlinge werden anlässlich des Tags der Bewegung des ersten März vorzeitig freigelassen

Photo : YONHAP News

Das Justizministerium will anlässlich des Jahrestags der Unabhängigkeitsbewegung des ersten März weitere Häftlinge vorzeitig aus der Haft entlassen.Das Ressort teilte am Donnerstag mit, dass 1.055 Häftlinge am 28. Februar vorzeitig freigelassen würden.Bereits am 18. Februar waren 1.031 Häftlinge anlässlich des Gedenktags vorzeitig auf freien Fuß gesetzt worden.Das Ressort begründete den Schritt mit der hohen Belegung in den Haftanstalten inmitten der Ausbreitung der Coronavirus-Variante Omikron. Davon profitieren würden viele Häftlinge mit geschwächter Immunität, die sich im Vollzug vorbildlich verhalten hätten und bei denen nur eine geringe Rückfallgefahr bestehe.Das Ministerium kündigte an, dass am 17. und 30. März eine vorzeitige Freilassung auf regelmäßiger Basis erfolgen werde.