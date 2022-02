Wissenschaftler fordern gemeinsame Forschung beider Koreas zu Magma im Berg Baekdu

Photo : YONHAP News

Vulkanexperten in Süd- und Nordkorea streben seit über zehn Jahren vergeblich eine gemeinsame Erkundung von Magmaaktivitäten im Berg Baekdu (Paektu) an.Als der Vulkan Kilauea auf Hawaii im Mai 2018 ausbrach, floss so viel Magma aus, dass damit 32 Schwimmbecken hätten ausgefüllt werden können.In einer Studie in China Ende letzten Jahres wurde festgestellt, dass es im Untergrund des Berges Baekdu mindestens zwei Magmaschichten gebe.Diesbezüglich will das südkoreanische Institut für Geowissenschaft und Mineralressourcen der Regierung vorschlagen, eine Forschungseinheit zu gründen, die die Möglichkeit eines Vulkanausbruchs am Baekdu untersuchen soll. Das Institut will auch die Einrichtung einer Forschungsstation an dem Berg vorschlagen.Für den Transport von Geräten für die geologische Erkundung und Vulkanüberwachung zu dem Berg in Nordkorea muss neben einer Zustimmung der Behörden Süd- und Nordkoreas jedoch auch eine Genehmigung des UN-Sicherheitsrats eingeholt werden.Professor Lee Yoon-soo von der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Pohang sagte, dass wissenschaftliche Geräte den Sanktionen des UN-Sanktionsausschusses zu Nordkorea unterlägen. Eine Lösung in dieser Hinsicht sei nötig.China intensiviert Untersuchungs- und Forschungsaktivitäten in Bezug auf die Möglichkeit eines Vulkanausbruchs am Baekdu. Es werden Stimmen immer lauter, die Südkorea auffordern, in humanitärer Hinsicht baldigst eine gemeinsame Forschung mit Nordkorea zu starten.