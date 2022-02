Wirtschaft SKT und Samsung präsentieren auf MWC 5G Option 4-Technologie

SK Telecom (SKT) will gemeinsam mit Samsung Electronics weltweit erstmals einen Fall der Verifzierung der 5G Option 4-Technologie in einem kommerziellen 5G-Standalone (SA)-Netz präsentieren.



Die Präsentation werde auf dem Mobile World Congress (MWC) erfolgen, der am 28. Februar in Barcelona eröffnet werde, teilte SKT mit.



Moon Jun, ein Manager von Samsung Electronics, sagte, dass man durch die Überprüfung eine bessere Leistungsfähigkeit gegenüber Option 2 bestätigt habe.



Samsung werde sich weiterhin in Kooperation mit SKT für die Entwicklung und Kommerzialisierung der 5G Option 4-Technologie der nächsten Generation einsetzen, hieß es.



5G Option 4 ist dadurch geprägt, durch die Verbindung zwischen 5G und LTE die Spitzengeschwindigkeit zu erhöhen.