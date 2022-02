Seoul verurteilt Russlands Invasion in Ukraine scharf

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat die Invasion Russlands in die Ukraine scharf verurteilt.Sie kündigte an, sich den internationalen Sanktionen gegen Russland anzuschließen.Das Außenministerium betonte am Donnerstag in einer Sprechererklärung, die südkoreanische Regierung verurteile die bewaffnete Invasion Russlands in die Ukraine scharf als Verstoß gegen die Prinzipien der UN-Charta.Die Anwendung von Waffengewalt, die unschuldige Menschenopfer verursache, könne unter keinen Umständen gerechtfertigt werden. Die Souveränität, territoriale Integrität und Unabhängigkeit der Ukraine müssten respektiert werden, betonte das Ressort.Die Regierung unterstütze als verantwortungsvolles Mitglied der internationalen Staatengemeinschaft ihre Bemühungen einschließlich der Wirtschaftssanktionen, um die Invasion einzudämmen und eine friedliche Lösung zu erreichen, und werde sich diesen anschließen, hieß es weiter.