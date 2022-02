Börsen in Südkorea und asiatischen Ländern brechen angesichts Russlands Angriff ein

Photo : YONHAP News

Die Finanzmärkte in Südkorea sind angesichts des Starts des Angriffs Russlands auf die Ukraine stark ins Schwanken geraten.An der Börse verlor der Leitindex Kospi am Donnerstag 2,6 Prozent und schloss bei 2.648,80 Zählern, dem tiefsten Stand seit dem 27. Januar.Der Technologieindex Kosdaq fiel um 3,32 Prozent auf 848,21 Punkte.An den Börsen in anderen asiatischen Ländern wurde ebenfalls ein massiver Verlust verbucht. Der Hang Seng Index in Hongkong, der Shanghai Index in China und der Nikkei Index in Japan rutschten um fast zwei Prozent ab.Der koreanische Won verlor stark gegenüber dem US-Dollar. Der Won-Dollar-Wechselkurs kletterte am Donnerstag um 8,8 Won auf 1.202,4 Won pro Dollar.Auch waren die Kryptowährungen betroffen. Der Bitcoin-Kurs stürzte um vier Prozent auf etwa 43 Millionen Won ab.