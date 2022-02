US-Verteidigungsbeamter: Russische Truppen nähern sich Kiew

Photo : YONHAP News

Ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter sagte Berichten zufolge, dass russische Truppen am Donnerstag in Richtung der ukrainischen Hauptstadt Kiew vorgedrungen seien.Laut CNN und Reuters sagte der Beamte, dass die russische Regierung weiterhin Truppen in die Ukraine entsende.Berichten zufolge sagte der Beamte, Russland habe mehr als 160 Raketen abgefeuert.Die meisten seien ballistische Kurzstreckenraketen gewesen, aber auch einige Mittelstreckenraketen und Marschflugkörper.​Der Beamte sagte jedoch, dass es unmöglich sei, Medienberichte zu bestätigen, wonach Russland die Kontrolle über das Atomkraftwerk Tschernobyl übernommen habe.​Unterdessen wurden Berichten zufolge am ersten Tag der russischen Invasion etwa 220 Ukrainer getötet oder verwundet.Der ukrainische Gesundheitsminister Viktor Ljaschko sagte, am Donnerstag seien 57 Ukrainer getötet und 169 weitere verletzt worden.Das russische Verteidigungsministerium behauptete, Russland habe 83 Bodenmilitäreinrichtungen in der Ukraine getroffen und außer Gefecht gesetzt, aber keine Städte oder Nichtkampfeinrichtungen innerhalb von Militärbasen angegriffen, um Verluste zu vermeiden.