Führende Präsidentschaftskandidaten in TV-Debatte am Freitagabend auf SBS

Photo : YONHAP News

Die vier wichtigsten Präsidentschaftskandidaten werden am Freitag an einer zweiten Fernsehdebatte teilnehmen, die erneut von der Nationalen Wahlkommission (NEC) veranstaltet wird.An der Debatte nehmen Lee Jae-myung von der regierenden Minjoo-Partei, Yoon Suk Yeol von der größten oppositionellen Partei Macht des Volks, Sim Sang-jung von der kleineren oppositionellen Gerechtigkeitspartei und Ahn Cheol-soo von der kleinen oppositionellen Volkspartei teil.Die Fernsehdebatte findet ab 20 Uhr beim Sender SBS in Seoul statt.Dies ist die zweite Fernsehdebatte zwischen den vier Kandidaten seit Beginn der offiziellen Wahlkampfphase am Dienstag letzter Woche und die vierte Debatte insgesamt vor der Wahl am 9. März.In der zweistündigen Veranstaltung werden die Kandidaten über Reformen der Machtstruktur des Landes sowie über Diplomatie und Sicherheitspolitik diskutieren.Es wird erwartet, dass die Kandidaten eine Reihe politischer Reformen, die von der regierenden Minjoo-Partei am Donnerstag vorgeschlagen wurden, aufgreifen und die russische Invasion in der Ukraine ansprechen.Die dritte und letzte Fernsehdebatte der Wahlkommission ist voraussichtlich für nächste Woche Mittwoch geplant. Dort wird der Fokus auf soziale Themen liegen.