Neuer ukrainischer Botschafter in Südkorea tritt Amt an

Photo : YONHAP News

Der neue Botschafter der Ukraine in Südkorea hat inmitten des Beginns der Invasion Russlands sein Amt angetreten.Botschafter Dmytro Ponomarenko besuchte am Donnerstag das Außenministerium in Seoul und reichte eine Kopie seines Beglaubigungsschreibens ein.Das ist ein Standardverfahren, wenn ein ausländischer Botschafter zu seinem neuen Einsatzort kommt. Danach muss er dem Staatsoberhaupt des Einsatzlandes sein Beglaubigungsschreiben überreichen.Es wird erwartet, dass Ponomarenko angesichts der Invasion Russlands der südkoreanischen Regierung die Position der Ukraine mitteilen und über die Richtung der künftigen Kooperation beraten wird.