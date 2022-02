Südkorea beschließt Hilfe für drei von Tropensturm betroffene afrikanische Staaten

Photo : YONHAP News

Südkorea will drei vom Tropensturm Ana betroffenen afrikanischen Ländern humanitäre Hilfe in Höhe von 300.000 Dollar leisten.Die Entscheidung teilte das Außenministerium in Seoul am Donnerstag mit.In Madagaskar, Malawi und Mosambik kamen infolge des Tropensturms Ende Januar mindestens 176 Menschen ums Leben. Schätzungsweise über 360.000 Menschen wurden obdachlos.Man hoffe, dass die Hilfe zu einer zügigen Stabilisierung des Lebens der Bürger in den betroffenen Ländern und dem Wiederaufbau in den Katastrophengebieten beitragen könne, so das Ministerium.