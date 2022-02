Ein weiteres Opfer von Japans sexueller Kriegssklaverei gestorben, noch 12 Überlebende

Photo : YONHAP News

Ein weiteres südkoreanisches Opfer der sexuellen Sklaverei Japans während des Zweiten Weltkrieges ist gestorben.Wie das Ministerium für Gleichstellung und Familie am Freitag mitteilte, starb das betagte Opfer am Donnerstag.Das Ministerium sagte, die Hinterbliebenen hätten die Behörden nach der Trauerfeier über ihren Tod informiert und darum gebeten, dass ihre Identität nicht veröffentlicht werde.Die Ministerin für Gleichstellung der Geschlechter, Chung Young-ai, drückte ihr tiefes Beileid für den Tod des Opfers aus und hoffe, dass sie nun in Frieden ruhe.Die Ministerin sagte, es sei schmerzhaft, sich von einem weiteren Opfer der sexuellen Sklaverei in Japan während der Kriegszeit zu verabschieden, und verpflichtete ihr Amt erneut dazu, die Opfer zu unterstützen und aktiv dazu beizutragen, ihre Ehre und Würde wiederherzustellen.Mit diesem jüngsten Todesfall ist die Anzahl der noch lebenden, registrierten südkoreanischen Opfer auf 12 gesunken.