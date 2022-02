USA kündigen Exportkontrollen gegen Russland an – Auswirkungen auf Südkorea erwartet

Photo : YONHAP News

Das US-Handelsministerium hat am Donnerstag (Ortszeit) nach dem russischen Angriff auf die Ukraine verkündet, Exportkontrollen gegen Russland einzuführen.Es wird befürchtet, dass sich der Schritt auf Südkorea auswirken wird.Das Ministerium teilte mit, dass die Kontrollen in erster Linie auf Russlands Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- sowie maritime Sektoren abzielten. Zu den betroffenen Artikeln zählten Halbleiter, Computer, Telekommunikation, Ausrüstung für Informationssicherheit, Laser und Sensoren.Das Ressort wendet dabei die sogenannte Foreign-Produced Direct Product Rule (FDPR) an. Gemäß dieser Regelung kann der Export von Produkten ausländischer Unternehmen außerhalb der USA auch verboten sein, sollten den US-Kontrollen unterliegende Geräte, Software oder Entwürfe im Fertigungsprozess zum Einsatz gekommen sein.Es wird erwartet, dass Halbleiter, Autos und elektronische Geräte, die Südkorea nach Russland exportiert, von den Kontrollen betroffen sein werden.Das US-Handelsministerium erläuterte, dass die Exportkontrollen die Zusammenarbeit zwischen den USA, der Europäischen Union, Japan, Australien, Großbritannien, Kanada und Neuseeland widerspiegelten. Diese Staaten würden sich den Maßnahmen anschließen.Die EU und Kanada kündigten am selben Tag Exportkontrollen gegen Russland an.Südkorea hatte inzwischen die Absicht mitgeteilt, sich den Sanktionen der internationalen Gemeinschaft gegen Russland anzuschließen.