Südkorea meldet 165.890 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Südkorea ist unter 170.000 gefallen, nachdem den zweiten Tag in Folge die Schwelle übertroffen worden war.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Freitag mit, dass bis Mitternacht 165.890 neue Infektionsfälle bestätigt worden seien.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten nahm um 74 auf 655 zu.Die Anzahl der Sterbefälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 94 auf 7.783. Die Letalität liegt bei 0,29 Prozent.Mit Stand 17 Uhr am Donnerstag sind landesweit 40 Prozent der Intensivbetten für Corona-Patienten belegt.Es kurieren sich 650.181 Infizierte im Land daheim aus.