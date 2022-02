Neue Corona-Hilfe bisher an 2,26 Millionen Kleinunternehmer ausgezahlt

Photo : YONHAP News

Eine neue Hilfe für die von Corona-Maßnahmen betroffenen Kleinunternehmer ist an den ersten zwei Tagen an 68 Prozent der Empfangsberechtigten ausgezahlt worden.Das Ministerium für kleine und mittlere Unternehmen sowie Startups teilte mit, dass von Mittwoch bis 16 Uhr am Donnerstag insgesamt 6,79 Billionen Won (5,64 Milliarden Dollar) an 2,26 Millionen Kleinunternehmer gezahlt worden seien. Die Höhe des Zuschusses liegt bei drei Millionen Won (knapp 2.500 Dollar) je Person.Insgesamt 3,32 Millionen Menschen haben Anspruch auf die Hilfe.3,04 Millionen von ihnen wurden aufgerufen, an den ersten zwei Tagen die Auszahlung zu beantragen. Dies taten 2,45 Millionen Personen, 92,3 Prozent der Antragsteller bekamen auch das Geld.Das bedeutet, dass 68,2 Prozent aller Empfangsberechtigten bereits den Zuschuss erhalten haben.