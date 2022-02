Bericht: Lage der Freiheit in Nordkorea am schlechtesten

Photo : YONHAP News

Nordkorea zählt laut einem Bericht einer internationalen Menschenrechtsorganisation in Bezug auf die Freiheit zu den schlechtesten Ländern der Welt.Das ergab ein Jahresbericht von Freedom House „Freedom in the World 2022“, in dem der Freiheitsindex veröffentlicht wird. Nordkorea erhielt drei von 100 möglichen Punkten.Der Freiheitsindex besteht aus zwei Kategorien. Für politische Rechte werden maximal 40 Punkte vergeben, für bürgerliche Rechte bis zu 60 Punkte.Nordkorea kam in der Kategorie „politische Rechte“ auf null.Manisha Vepa von Freedom House sagte dem US-Sender Radio Free Asia, dass sich die Lage der Freiheit in Nordkorea aufgrund der Covid-19-Pandemie noch verschlechtert habe.Südkorea erhielt 83 Punkte, die USA, Amerikanisch-Samoa und Rumänien ebenfalls.