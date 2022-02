Premier: Omikron-Welle erreicht voraussichtlich Mitte März Höhepunkt mit 250.000 täglichen Infektionen

Photo : YONHAP News

Die Omikron-Welle in Südkorea wird laut Ministerpräsident Kim Boo-kyum voraussichtlich Mitte März ihren Höhepunkt erreichen.Viele Experten meinten, dass dann die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen im Schnitt um die 250.000 betragen werden, sagte Kim in einer Regierungssitzung zu Covid-19 am Freitag.Es sei sicher, dass sich das Land dem Höhepunkt der Omikron-Welle dicht annähere, obwohl es ungewiss sei, wann genau dieser erreicht werde, hieß es.Verglichen mit anderen Ländern, die bisher in eine ähnliche Situation geraten seien, habe Südkorea eine stabile Situation in Bezug auf die Zahl der kritischen Fälle und der Todesfälle sowie die Bettenbelegung, betonte Kim.Er kündigte außerdem an, dass die Angehörigen der Infizierten ab dem kommenden Monat unterschiedslos unter passive Überwachung gestellt würden. Bisher hätten lediglich die vollständig Geimpften passivem Monitoring unterlegen, die Ungeimpften hätten sich in eine siebentätige Quarantäne begeben müssen. Dieses Umgangssystem stelle jedoch eine zu starke Belastung für das Gesundheitspersonal dar, hieß es zur Begründung.