Vizeaußenminister Südkoreas und der USA diskutieren telefonisch über Ukraine-Konflikt

Photo : YONHAP News

Die Vizeaußenminister Südkoreas und der USA haben den Angriff Russlands auf die Ukraine verurteilt und Geschlossenheit dagegen betont.Vizeaußenminister Choi Jong-kun habe am Freitagvormittag mit US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman ein Telefonat geführt, um über anstehende Angelegenheiten wie die Lage in der Ukraine zu beraten, teilte das südkoreanische Außenministerium mit.Beide Seiten hätten die Invasion Russlands in die Ukraine scharf verurteilt und gefordert, den Angriff sofort zu stoppen. Sie hätten ihre unbeirrbare Unterstützung für die Souveränität, territoriale Integrität und Unabhängigkeit der Ukraine bekräftigt, hieß es.Choi sagte dem Ressort zufolge, dass sich Südkorea als verantwortungsvolles Mitglied der internationalen Gemeinschaft ihren Bemühungen einschließlich der Wirtschaftssanktionen aktiv anschließen werde, um eine friedliche Lösung zu erreichen.Sherman habe Südkorea dafür gedankt, in enger Koordinierung mit der internationalen Gemeinschaft einen starken Kooperationswillen angesichts der aktuellen Situation zum Ausdruck zu bringen, fügte das Ressort hinzu.