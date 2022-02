Präsidialamt: Südkorea wird keine eigenen Sanktionen gegen Russland verhängen

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt hat die Position bekräftigt, dass Südkorea keine eigenen Sanktionen gegen Russland verhängen werde.Park Soo-hyun, präsidialer Chefsekretär für öffentliche Kommunikation, sagte in einer Radiosendung am Freitag, es sei keine Ära, in der man etwas allein und eigenständig unternehmen könne. Sollten die USA und Europa Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängen, werde sich Südkorea auf natürliche Weise daran beteiligen, weil man miteinander verbunden sei.Das heiße, dass Südkorea sich als Mitglied der internationalen Gemeinschaft ihren entsprechenden Bemühungen anschließen werde, betonte er.Das Außenministerium hatte am Donnerstag die Position mitgeteilt, dass Südkorea nicht erwäge, eigene Strafmaßnahmen zu verhängen.In einer Sprechererklärung hieß es, die Regierung unterstütze als verantwortungsvolles Mitglied der internationalen Staatengemeinschaft ihre Bemühungen, einschließlich der Wirtschaftssanktionen gegen Russland, und werde sich diesen anschließen.