USA geben Südkorea Teil der Miltärbasis in Seoul und Basis in Uijeongbu zurück

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben sich darauf geeinigt, dass ein Teil der US-Militärbasis im Seouler Bezirk Yongsan und eine US-Militärbasis in Uijeongbu zurückgegeben werden.Die südkoreanische Regierung gab am Freitag die entsprechende Vereinbarung nach Diskussionen zwischen den Vorsitzenden des gemeinsamen Ausschusses zum Abkommen über den Status der US-Truppen in Korea (SOFA) bekannt.Ein 165.000 Quadratmeter großer Teil der Basis in Yongsan werde heute zurückgegeben. Eine zusätzliche Rückgabe eines Viertels des Geländes solle nach einem entsprechenden Verfahren im ersten Halbjahr erfolgen, hieß es.Von der Rückgabe betroffen sind auch das 830.000 Quadratmeter große Camp Red Cloud in Uijeongbu und die 1.000 Quadratmeter große Wasserentnahme-Anlage auf dem Camp Stanley.Beide Seiten hätten vereinbart, über verantwortungsvolle Lösungsmöglichkeiten gegen Umweltverschmutzung und über mögliche Revisionen von Dokumenten verbunden mit SOFA kontinuierlich zu diskutieren, hieß es weiter.