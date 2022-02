Vereinigter Generalstab: Nordkorea feuerte mutmaßlich ballistische Rakete ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach südkoreanischen Militärangaben am Sonntag eine mutmaßlich ballistische Rakete abgefeuert.Um 7.52 Uhr sei vom Gebiet Sunan in Pjöngjang aus eine mutmaßlich ballistische Rakete in Richtung Ostmeer abgefeuert worden, meldete der Vereinigte Generalstab in Südkorea.Die Rakete solle 300 Kilometer weit geflogen sein und eine Maximalhöhe von 620 Kilometern erreicht haben.Im Bezirk Sunan befindet sich ein Flugplatz. Im letzten Monat waren von dort aus zwei Kurzstreckenraketen abgefeuert worden.Nach Angaben des Generalstabs werde die Situation aufmerksam beobachtet, während gleichzeitig die Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalten werde.Wie der japanische Rundfunk NHK meldete, habe es vom Verteidigungsministerium in Tokio am Sonntag ebenfalls eine Bekanntgabe über den Abschuss einer mutmaßlichen ballistischen Rakete durch Nordkorea gegeben.Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo zitierte einen Regierungsbeamten, demzufolge das Projektil außerhalb von Japans Ausschließlicher Wirtschaftszone ins Meer gestürzt sei.