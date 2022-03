Südkorea und USA wollen bei Freigabe von Ölreserven kooperieren

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA wollen bei der Freigabe von Ölreserven kooperieren.Mit dem gemeinsamen Vorgehen wollen die Alliierten auf steigende Ölpreise nach Russlands Einmarsch in die Ukraine reagieren.Der Minister für Handel, Industrie und Energie, Moon Sung-wook, und die US-amerikanische Energieministerin Jennifer Granholm hätten sich am Samstag in einem Videogespräch auf die Zusammenarbeit geeinigt, teilte das Ministerium in Seoul mit.Sie seien sich einig gewesen, dass die russische Invasion keinen negativen Einfluss auf den internationalen Energiemarkt haben dürfe. Auch mögliche Gegenmaßnahmen seien erörtert worden.Zu den beschlossenen Maßnahmen zähle eine aktive Kooperation, damit für eine Stabilisierung des Ölmarkts Reserven der beiden Verbündeten oder von Mitgliedern der Internationalen Energieagentur (IAE) freigegeben werden könnten.Insbesondere über Zeitpunkt und Volumen der Freigabe von Reserven durch IAE-Mitgliedsländer wollten sich Südkorea und die USA demnach abstimmen, damit die Maßnahme ihre maximale Wirkung entfalten könne, hieß es weiter.