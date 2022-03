Nordkorea führte nach eigenen Angaben Test für Entwicklung von Aufklärungssatellit durch

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat sich zum Grund für den Raketentest am Sonntag geäußert.Es habe sich um einen wichtigen Test für die Entwicklung eines Aufklärungssatelliten gehandelt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag.Diesen hätten die Behörde für die Entwicklung der Luft- und Raumfahrt sowie die Akademie für Verteidigungswissenschaften am Sonntag durchgeführt.Der Test habe zur Betriebsüberprüfung des hochauflösenden Kamerasystems, des Datenübertragungssystems und des Lageregelungssystems beigetragen. Hierfür sei ein bestimmtes Gebiet auf der Erde aus vertikaler und schräger Perspektive mit Kameras fotografiert worden, die später auf einen Aufklärungssatelliten montiert würden.Der Test sei für die Entwicklung eines solchen Satelliten von großer Bedeutung gewesen, hieß es weiter.Die staatlichen Medien veröffentlichten außerdem Aufnahmen der koreanischen Halbinsel aus dem Weltall.Die Entwicklung eines Aufklärungssatelliten zählt zu den wichtigsten Verteidigungszielen, die Nordkorea beim Parteikongress im Januar präsentiert hatte.