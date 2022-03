Zahl der Südkoreaner in Ukraine auf 46 gesunken

Photo : YONHAP News

In der Ukraine halten sich noch 46 südkoreanische Staatsbürger auf.Ein Beamter des Außenministeriums teilte mit, dass die Zahl der Südkoreaner in der Ukraine mit Stand 22 Uhr am Sonntag auf 46 zurückgegangen sei.Mit Stand 7 Uhr am Sonntag waren noch 47 Personen im Land. Zwei von ihnen flüchteten mittlerweile nach Moldawien, während eine nicht als Auslandskoreaner registrierte Person mit Daueraufenthaltserlaubnis zusätzlich ermittelt wurde.Die beiden Personen, die in Moldawien eingetroffen seien, seien auf dem Weg nach Rumänien, sagte der Ministeriale.Drei Südkoreaner gelangten inzwischen in die Nähe der Grenze zu Rumänien, zwei an die Grenze zu Polen und einer an die Grenze zur Slowakei.Wie festgestellt wurde, wollen 31 Südkoreaner in der Ukraine bleiben. Neun von ihnen wollen je nach Entwicklung der Lage das Land möglicherweise doch noch verlassen.Die südkoreanische Botschaft hatte zuvor an die Antragsteller Notfalltaschen verteilt. Sie kontaktiert seit dem 24. Februar zusammen mit dem konsularischen Callcenter die im Land verbleibenden Südkoreaner zweimal täglich.