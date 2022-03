Vereinigungsministerium äußert sich tief besorgt über Nordkoreas Raketenstart

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat tiefe Besorgnis über den Start einer ballistischen Rakete durch Nordkorea am Sonntag zum Ausdruck gebracht.Man sei tief besorgt darüber, dass Nordkorea zu einem Zeitpunkt eine Rakete abgefeuert habe, an dem Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel wichtiger als alles andere seien, hieß es am Sonntag. Dabei wurde auf die wachsenden internationalen Spannungen als Folge des Kriegs gegen die Ukraine und die bevorstehende Präsidentschaftswahl in Südkorea hingewiesen.Das Ministerium forderte Nordkorea auf, Akte, die den Bemühungen der internationalen Gemeinschaft um Frieden auf der koreanischen Halbinsel und in der Welt zuwiderliefen, sofort zu stoppen und baldigst den Weg zum Dialog und zur Kooperation zu beschreiten.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas hatte zuvor am Sonntag mitgeteilt, dass Nordkorea um 7.52 Uhr vom Gebiet Sunan in Pjöngjang aus eine ballistische Rakete in Richtung Ostmeer abgefeuert habe.Der Raketenstart erfolgte 28 Tage nachdem Nordkorea am 30. Januar eine ballistische Mittelstreckenrakete vom Typ Hwasong-12 abgefeuert hatte. Es handelt sich um die achte Machtdemonstration des Landes in diesem Jahr.