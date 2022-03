USA verurteilen Nordkoreas Raketenstart und fordern zum Dialog auf

Photo : YONHAP News

Die USA haben Nordkoreas Raketenstart verurteilt und das Land zum Dialog aufgefordert.Entsprechendes sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap am Sonntag auf Anfrage.Zuvor am Sonntag hatte Nordkorea eine mutmaßlich ballistische Rakete abgefeuert.Der Start sei wie andere Starts in diesem Jahr ein klarer Verstoß gegen mehrere Resolutionen des Weltsicherheitsrats. Auch zeige er die Gefahr, die von Nordkoreas illegalen Massenvernichtungswaffen und Raketenprogrammen für die Nachbarn und die gesamte Region ausgehe.Der Sprecher wurde von Yonhap weiter mit den Worten zitiert, dass Washington gemeinsam mit der Weltgemeinschaft Pjöngjang zur Einhaltung von Sicherheitsratsresolutionen und dem Verzicht auf weitere Provokationen aufrufe. Das Land solle sich außerdem auf einen nachhaltigen und substanziellen Dialog einlassen.Auch habe der Sprecher erneut betont, dass die USA zur Verteidigung Südkoreas und Japans eisern entschlossen seien.