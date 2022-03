Weniger Tote durch Arbeitsunfälle nach Gesetzesverschärfung

Seit einer Gesetzesverschärfung hat es weniger Tote durch Arbeitsunfälle gegeben.Vor einem Monat trat ein Gesetz zur Bestrafung bei schweren Arbeitsunfällen in Kraft. Die Zahl der Todesfälle durch Arbeitsunfälle ist im Vorjahresvergleich gesunken.Laut dem Ministerium für Beschäftigung und Arbeit starben vom 27. Januar bis zum 26. Februar insgesamt 42 Menschen bei einem Arbeitsunfall. Das sind verglichen mit dem Vorjahreszeitraum zehn Personen weniger.Bei Betrieben mit wenigstens 50 Vollzeitbeschäftigten und Baustellen mit einem Auftragsvolumen von mindestens fünf Milliarden Won, für die das Gesetz gilt, wurden in diesem Zeitraum 15 Todesfälle gemeldet. Die Anzahl ging verglichen mit dem Vorjahr um fünf zurück.Das Ministerium führte das Ergebnis auf verschärfte Bemühungen der Unternehmen um die Unfallverhütung zurück, seit das Gesetz in Kraft trat.Das seit dem 27. Januar geltende Gesetz ermöglicht im Falle eines schweren Arbeitsunfalls, darunter vor allem mit Todesfolge, die Bestrafung des Arbeitgebers und des Geschäftsführers.Letztes Jahr sind 828 Personen bei Arbeitsunfällen ums Leben gekommen.