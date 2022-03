Cho Seong-jin tritt anstelle russischen Pianisten in Carnegie Hall auf

Photo : YONHAP News

Der koreanische Pianist Cho Seong-jin ist anstelle eines russischen Pianisten bei einem Konzert in der Carnegie Hall in New York aufgetreten.Die Carnegie Hall gab am Freitag (Ortszeit) bekannt, dass Cho bei einem Konzert der Wiener Philharmoniker um 20 Uhr auftrete.Ursprünglich war geplant, dass die Wiener Philharmoniker mit dem weltberühmten Dirigenten Waleri Gergijew und Pianist Denis Mazujew auftreten würden. Die Philharmoniker beschlossen jedoch nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, das Konzert ohne die beiden durchzuführen, weil sie die Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 unterstützt hatten.Demnach übernahm Yannick Nézet-Séguin den Dirigentenstab, Cho ersetzte Mazujew.Die Carnegie Hall dankte Cho dafür, für die Aufführung von Berlin nach New York gereist zu sein.