Covid-19: 139.626 Neuinfektionen – Zahl täglicher Todesfälle auf Höchststand

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Südkorea ist unter 140.000 gefallen, nachdem sie drei Tage lang im 160.000er-Bereich gelegen hatte.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 114, damit so stark wie nie zuvor.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag wurden bis Mitternacht 139.626 Neuansteckungen bestätigt.Die Anzahl schrumpfte um 23.940, nachdem am Vortag 163.566 Infektionsfälle gemeldet worden waren. In den letzten fünf Tagen hatte die Zahl im 170.000er- oder 160.000er-Bereich gelegen.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten kletterte um 52 auf 715.Landesweit kurieren sich 797.354 Infizierte daheim aus.Bisher erhielten 61,1 Prozent der Bevölkerung ihre dritte Corona-Impfung.