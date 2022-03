Südkorea und USA einig über Kooperation bei Freigabe von Ölreserven

Photo : KBS News

Die Energieminister Südkoreas und der USA haben vereinbart, angesichts der russischen Invasion in der Ukraine bei der Freigabe von Ölreserven unter den Verbündeten aktiv zusammenzuarbeiten.Der Minister für Handel, Industrie und Energie, Moon Sung-wook und US-Energieministerin Jennifer Granholm erzielten die Einigung in einem Videotreffen am Samstag.Beide Minister teilten die Ansicht, dass die russische Invasion keine negativen Auswirkungen auf den globalen Energiemarkt haben dürfe. Sie diskutierten über mögliche Gegenmaßnahmen Südkoreas, der USA und weiterer Länder.Sie verständigten sich darauf, bei der Freigabe von Ölreserven unter Verbündeten oder durch die Internationale Energieagentur (IEA) aktiv zusammenzuarbeiten, um den globalen Erdölmarkt zu stabilisieren.Beide Seiten vereinbarten auch, mit IEA-Mitgliedern für die Koordinierung des Zeitpunkts und Umfangs der Freigabe eng zu kooperieren, um die Wirkung des Schritts zu maximieren.