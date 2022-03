Früherer Kulturminister Lee O-young gestorben

Lee O-young, der erste Kulturminister Südkoreas, ist am Samstag verstorben.Er wurde 88 Jahre alt.Die Hinterbliebenen teilten mit, dass Lee an Folgen einer Krebserkrankung gestorben sei.Lee wurde im Jahr 1933 in Asan in der Provinz Süd-Chungcheong geboren und war als Literaturkritiker, Journalist und Professor tätig. Er galt als repräsentativer Gelehrter des Landes und größter Intellektueller dieses Zeitalters.Präsident Moon Jae-machte am Samstag einen Kondolenzbesuch und sprach zu Lees Tod sein Beileid aus.Moon sagte, seine Generation sei mit vielen Büchern des Verstorbenen aufgewachsen und von ihm stark beeinflusst worden. Es sei bedauerlich, dass ein großer Lehrmeister des Landes die Welt so eilig verlassen habe.