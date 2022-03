KBS-Umfrage: Lee und Yoon erhalten jeweils 39,8 Prozent Zustimmung

Photo : YONHAP News

In neun Tagen wählt Südkorea einen neuen Staatspräsidenten.Laut einer Umfrage von KBS erhielten sowohl der Kandidat Lee Jae-myung als auch der Kandidat Yoon Suk Yeol 39,8 Prozent Zustimmung.Wähler wurden gefragt, wen sie wählen würden, sollte morgen der Wahltag sein.Jeweils 39,8 Prozent nannten Lee Jae-myung und Yoon Suk Yeol. 3,1 Prozent würden Sim Sang-jung wählen, während Ahn Cheol-soo auf 8,2 Prozent kam.Im Januar konnte sich Yoon verbessern, während Lee im Februar aufholte. Damit fiel die Differenz zwischen beiden Kandidaten weg, sie konnten sich 40 Prozent annähern. Als Grund wird vermutet, dass sich unentschlossene Wähler inzwischen entschieden hätten.Nach Altersgruppen betrachtet, liegen Lee und Yoon nur bei Wählern in ihren Dreißigern Kopf an Kopf. Bei Menschen in ihren Vierzigern und Fünfzigern liegt Lee vor Yoon, wogegen Yoon bei jüngeren und älteren Wählern Lee übertrifft.Unter einzelnen Regionen erfreut sich Yoon in Seoul und Yeongnam einer größeren Zustimmung. Lee findet mehr Unterstützer in Honam. In Incheon/Gyeonggi, Chungcheong und Jeju/Gangwon liegen beide Kandidaten Kopf an Kopf.Die meisten Unterstützer von Lee und Yoon wollen diese weiter unterstützen. Demgegenüber sagte etwa die Hälfte der Unterstützer von Sim und Ahn, dass sie sich für einen anderen Kandidaten entscheiden könnten.Der größte Anteil der Wähler nannte Yoon, als sie gefragt wurden, wer ihrer Meinung nach gewählt würde. Jedoch verringerte sich der Vorsprung Yoons auf Lee.In Bezug auf die Frage, wer welche Staatsaufgaben am besten bewältigen könnte, nannten mehr Wähler Lee hinsichtlich des Wirtschaftswachstums und der Reaktion auf Corona. Hinsichtlich der Lösung der Immobilienprobleme und der nationalen Eintracht erreichten beide Kandiadaten einen ähnlichen Anteil.36,9 Prozent sagten, dass Lee die Fernsehdebatten besser absolviert habe. 20,2 Prozent nannten Yoon.37,9 Prozent finden Lees Wahlversprechen besser, während 31,3 Prozent Yoons Versprechen für besser halten.Jeweils die Hälfte der Unterstützer von Lee will an der vorzeitigen Stimmabgabe teilnehmen oder am Wahltag wählen. Dagegen wollen die meisten Unterstützer von Yoon am Wahltag an die Urne gehen.Hankook Research befragte im Auftrag von KBS vom 24. bis 26. Februar landesweit 2.000 Frauen und Männer ab 18 Jahren. Details können auf der Webseite des öffentlich-rechtlichen Senders eingesehen werden.