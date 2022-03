48 Südkoreaner bleiben in Ukraine

Photo : YONHAP News

Nach neuen Regierungsangaben halten sich noch 48 südkoreanische Staatsbürger in der Ukraine auf.Ein Beamter des Außenministeriums sagte, dass zwei Südkoreaner neu ermittelt worden seien. Die Zahl der Landsleute in der Ukraine sei demnach von 46 mit Stand 22 Uhr am Sonntag auf 48 mit Stand heute 7 Uhr gestiegen.Sechs von ihnen befinden sich in der Nähe der Grenze jeweils zu Rumänien, Polen und der Slowakei. Eine Person sei mit dem Zug auf dem Weg in Richtung Lwiw in der West-Ukraine.Derzeit wollen noch 28 Südkoreaner in der Ukraine bleiben, damit drei Personen weniger als am Sonntag.Die restlichen 13 Südkoreaner wollen je nach der Entwicklung der Lage das Land verlassen.