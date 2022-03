Börse in Seoul schließt im Plus

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Montag im Plus geschlossen.Der Kospi rückte um 0,84 Prozent auf 2.699,18 Zähler vor.Grund für den Optimismus an der Börse seien Meldungen, nach denen die Ukraine und Russland Gespräche führen wollten, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap.Im Handelsverlauf habe der Kospi stark geschwankt.Zunächst sei es abwärts gegangen, weil Russland einen Einsatz von Atomwaffen erwogen habe, dann seien die Investoren wegen der Meldung über bevorstehende Gespräche optimistisch geworden, sagte Kim Sae-heon von Kiwoom Securities gegenüber Yonhap.