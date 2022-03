Russischer Botschafter bedauert Beteiligung Südkoreas an Sanktionen gegen Moskau

Photo : YONHAP News

Moskaus oberster Gesandter in Seoul drückte am Montag sein Bedauern über die Entscheidung der südkoreanischen Regierung aus, sich den internationalen Sanktionen gegen Russland als Reaktion auf dessen Invasion in die Ukraine anzuschließen.Russlands Botschafter in Südkorea, Andrey Kulik, äußerte diesen Standpunkt am Montag als Antwort auf eine verwandte Frage während einer Pressekonferenz in Seoul.Kulik sagte, die Beziehungen zwischen Südkorea und Russland hätten sich seit ihrer Gründung vor 30 Jahren nur verbessert, aber sie könnten sich jetzt zum Schlechten wenden.Als besonderen Anstoß für eine engere Zusammenarbeit nannte er Seouls Neue Nordpolitik und sagte, die jüngste Entwicklung sei bedauerlich.Der russische Botschafter argumentierte, es gebe keinen Grund für Südkorea, sich den Sanktionen gegen Russland anzuschließen, es sei denn, es werde von externen Faktoren beeinflusst, wobei er sich offenbar auf das Bündnis zwischen Südkorea und den USA bezog.Wenn Seoul einem solchen Druck von außen nachgebe und sich den Sanktionen anschließe, werde sich der Aufwärtstrend in der Zusammenarbeit zwischen Seoul und Moskau ändern, warnte er.​Das Außenministerium von Seoul sagte früher am Tag, es habe beschlossen, den Export strategischer Materialien nach Russland zu untersagen.Außerdem sei geplant, sich internationalen Bemühungen anzuschließen, um russische Banken im Rahmen der globalen Sanktionen gegen Russland aus dem SWIFT-Zahlungssystem auszuschließen.