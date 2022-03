Südkorea beschließt zehn Millionen Dollar Hilfe für Ukraine

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will humanitäre Hilfe in Höhe von zehn Millionen Dollar bereitstellen, um Flüchtlinge aus der Ukraine nach der russischen Invasion zu unterstützen.Das Außenministerium teilte am Montag die Entscheidung mit, die entsprechende Hilfe dringend anzubieten, um der ukrainischen Regierung, den Bürgern und Flüchtlingen zu helfen.Die Hilfe werde über Besprechungen mit den Regierungen der Ukraine und ihrer Nachbarländer sowie internationalen Organisationen zügig erfolgen, hieß es.Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR schätzt, dass über vier Millionen Menschen aus der Ukraine in benachbarte Länder wie Polen, Ungarn, Rumänien und die Slowakei flüchten würden.Das Außenministerium äußerte die Erwartung, dass die Unterstützung der Regierung eine praktische Hilfe für die ukrainischen Bürger und Flüchtlinge sein werde. Sie werde weiterhin aktiv Beitrag leisten, damit die humanitäre Krise in der Ukraine bewältigt werde.