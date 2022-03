Südkoreanische Bürgergruppen veranstalten Anti-Russland-Proteste

Photo : YONHAP News

Zivilaktivisten und normale Bürger haben am Montag vor der russischen Botschaft im Zentrum von Seoul eine Demonstration abgehalten, um den Einmarsch Russlands in die Ukraine zu verurteilen und eine friedliche Lösung der Situation zu fordern.Aktivisten von etwa 400 zivilgesellschaftlichen Gruppen, darunter der Solidarbund für partizipative Demokratie (PSPD) und der Nationale Gewerkschaftsbund (KCTU), forderten Moskau auf, seinen Angriff auf die Ukraine einzustellen, und forderten die internationale Gemeinschaft auf, den Ukrainern rasch humanitäre Hilfe zukommen zu lassen.Ebenfalls anwesend waren etwa 100 Ukrainer und südkoreanische Staatsbürger, die früher in der Ukraine lebten.Sie hielten Schilder mit Botschaften wie „Stoppt den Krieg“, „Gib dem Frieden eine Chance“ und „Russische Truppen jetzt abziehen“ sowie ukrainische Flaggen hoch.Die Bürgergruppen übergaben der russischen Botschaft nach einer Pressekonferenz eine Erklärung auf Koreanisch, Englisch und Russisch, in der sie zum Frieden in Kiew aufrufen.